عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعوان لتقليص الدعم الحربي لإسرائيل، لانها تعامل الفلسطينيين كبشر من الدرجة الثانية
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جرينتش+2 03:28
نائب من ازلام الغنوشي (الاخواني) يتهم الرئيس التوسي بـ “الخيانة” ويزعم ان لديه وثائق تثبت تلقيه تمويلا من الـ “CIA”/ فيديو
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