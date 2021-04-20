نائب من ازلام الغنوشي (الاخواني) يتهم الرئيس التوسي بـ “الخيانة” ويزعم ان لديه وثائق تثبت تلقيه تمويلا من الـ “CIA”/ فيديو

اتهم نائب في مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، رئيس البلاد قيس سعيد بـ “الخيانة”، زاعما أن لديه وثائق تثبت تلقيه تمويلا من المخابرات الأمريكية (CIA).

جاء ذلك في تصريحات للنائب راشد الخياري خلال بث مباشر على صفحته بموقع “فيسبوك”، بحسب قناة “نسمة” الخاصة.

وبحسب الخياري فإن “رئيس الدولة تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكية يعمل في سفارة بلاده بباريس خلال الحملة الانتخابية الرئاسية”.

وادعى أن مدير حملة قيس سعيد هو من تسلم هذا المبلغ عبر ”ويسترن يونيون”، مؤكدا أن “لديه وثائق تثبت ذلك”.

وتابع: “هناك شريط صوت وصورة لقيس سعيد وهو يتخابر مع المخابرات الأمريكية ولنا كل الوثائق التي تثبت تلقيه أموالا طائلة من أمريكا”.

ومضى الخياري قائلا: “أتحدى نوفل سعيد شقيق الرئيس أن يكذبني حول تلقيه مكالمة من أمريكا تبشره أن شقيقه قيس سعيد هو رئيس تونس، وذلك قبل الانتخابات”.

وختم النائب التونسي تصريحاته بدعوة الرئيس إلى التخلي عن الحصانة والتوجه للقضاء لحسم الملف، والنيابة العمومية للتعهد بالقضية وهيئة الانتخابات لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن راشد الخياري من ائتلاف “الكرامة” (18 نائبا من أصل 217)، أثار في وقت سابق من الشهر الجاري ضجة واسعة في البلاد بعد هجومه على الرئيس قيس سعيد.

واعتبر الخياري وقتها أن الرئيس “غريب الأطوار ويخال نفسه المهدي المنتظر”، مضيفا “هو (أي الرئيس) الخير المطلق وما سواه الشر المطلق”، وفق تعبيره.

https://www.facebook.com/watch/?v=2447311468748510