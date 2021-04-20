انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 64 وفاة و2699 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 692,181
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عطلتان للموظفين المسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح
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