عطلتان للموظفين المسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعطيل المسيحيين في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشرقي.

وبموجب البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم، ستكون عطلة الموظفين المسيحيين الاولي يوم الأحد القادم الموافق للخامس والعشرين من نيسان الجاري بمناسبة أحد الشعانين، في حين ستكون العطلة الثانية ليومي الأحد والاثنين الموافقين للثاني والثالث من أيار 2021 بمناسبة عيد الفصح المجيد.

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