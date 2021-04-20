دولة الامارات (العربية سابقا) تفتح مناقصاتها العامة امام الشركات الاسرائيلية

بعد توقيع اتفاقيات ابراهيم مؤحرا، اسفر التعاون التجاري بين اسرائيل والامارات عنه فتح باب المناقصات العامة والحكومية في الامارات امام الشركات الاسرائيلية، حيث افاد موقع غلوبس الاقتصادي ان ابو ظبي تسوق حاليا لمشروعين كبيرين للشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public Private Partnership) وتدعو شركات اسرائيلية للمشاركة في المناقصات.

وبحسب الموقع تشمل مشاريع الشراكة التي انشات من خلال مكتب ابو ظبي للاستثمار (ADIO) تخطيطـ ، انشاء ، تمويل وصيانة ثلاثة مدارس، واستبدال 140 الف من مصابيح شوارع الحالية في انحاء الامارات بمصابيح تستعمل تقنية LED التي توفر بالطاقة.

المستثمرون المحتملون الذين يريدون المشاركة في جزء من المناقصات يمكنهم تقديم طلب رغبة بالمشاركة الى Expression of Interest للمشاركة في المشروعين.

وتقع المدارس الثلاثة في المشروع الاول بمدينة زايد، وهي مدارس حديثة تتسع لنحو 5,360 ، وانشئت المدارس بالتعاون بين مكتب ابوي ظبي للاستثمار وقسم التربية والعلوم لمدينة ابو ظبي (ADEK) ، والمشروع يوفر للطلاب امكانيات الوصول الى بيئة علمية متقدمة ونوعية والى منشآت متطورة, والعقد المقترح يشمل فترة امتياز لـ22 عاما توفر فترة بناء وتشييد لمدة 24 شهرا وفترة صيانة لمدة 20 عاما

اما المشروع الثاني PPP LED Street Lighting فهو الذي سيتم خلاله استبدال 140 الف مصباح كهربائي في كافة انحاء الامارات بمصابيح تعتمد على تقنية LED التي توفر بالطاقة، وسيؤدي لخفض استهلاك الكهرباء بنسبة 76% ، وهذا سيؤدي الى خفض تكلفة الاضاء بـ 190 مليون دولار، المناقصة تعتمد على اتفاق امتياز يستمر 12 عاما مع قسم البلديات والمواصلات.

فتح المناقصات للشركات الاسرائيية هو جزء من استمرار تثبيث مكتب ابو ظبي للاستثمار نفسه في السوق الاسرائيلي، والذي انطلق رسميا الاسبوع الماضي خلال حفل افتتاج شارك به المئات من المبادرين وكبار رجال الاعمال الاسرائيليين