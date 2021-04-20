انخفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 64 وفاة و2699 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 692,181

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 64 وفاة و2699 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8372 وفاة و692181 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على 935 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 493 حالة في محافظة إربد، منها 83 حالة في الرمثا، 310 حالات في محافظة الزرقاء، 203 حالات في محافظة المفرق، ، 139 حالة في محافظة البلقاء، 109 حالات في محافظة الكرك، 106 حالات في محافظة عجلون، 101 حالة في محافظة معان، منها حالة واحدة في البترا، 92 حالة في محافظة الطفيلة، 88 حالة في محافظة جرش، 72 حالة في محافظة العقبة، 51 حالة في محافظة مأدبا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 34091 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 265 حالة، فيما غادرت 253 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2029 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 35 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 63 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 39 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 39 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 57 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 31 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 29 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 18 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5232 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 649718 حالة.

وأضاف أن 19621 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6522141 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 76ر13 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 06ر14 بالمئة.