المزارعون في لواء الجيزة يشتكون من انتشار الجراد وضعف المكافحة

اشتكى عدد من المزارعين في لواء الجيزة من كثرة انتشار الجراد في حقولهم الزراعية، وصعوبة السيطرة عليه، مشيرين إلى أن ذروة انتشاره بدأت مع ساعات مساء امس الاثنين.

وقال المزارع عواد السلايطة لوكالة (بترا) إن الجراد بدأ في الانتشار في مزرعته مساء اليوم، الامر الذي يشكل خطراً يهدد المحصول وخاصة انهم في بداية الموسم، مطالبا وزارة الزراعة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ محاصيلهم.

اما المزارع احمد الشيوخي فقال إن الجراد الذي وصل لمنطقة الخريم كان باعداد كبيرة جداً، وجرى مخاطبة وزارة الزراعة بذلك ولكن التدخل كان محدوداً.

بدوره قال مدير زراعة الجيزة المهندس عدنان الخالدي أن الآلية التي يتم العمل عليها هي التشاركية مع المزارعين برش محاصيلهم ،حيث وزعت مبيدات على المزارعين لرشها .

وأضاف انه لا يمكن رش المحاصيل بواسطة الطائرات لأنها تشكل خطراً على المحاصيل، مشيرا إلى انه يمكن استخدام الطائرات فقط في المناطق الصحراوية الخالية.

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