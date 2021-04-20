اكراما لرمضان.. الضمان الاجتماعي يصرف رواتب المتقاعدين بعد غد

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، بأنها قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية يوم الخميس الموافق 22/4/2021، وذلك لتمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان.

وأكدت المؤسسة أن الرواتب التقاعدية ستكون في الحسابات البنكية لنحو (264) ألف متقاعد الخميس المقبل بقيمة إجمالية تبلغ نحو (112) مليون دينار.

ويذكر أن المؤسسة قامت بصرف دفعة مقدمة من الراتب التقاعدي عن شهر نيسان بتاريخ 12/4/2021، بالتزامن مع حلول شهر رمضان.