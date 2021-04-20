إجراء الانتخابات خطوة إلى الأمام وتأجيلها قفزة في المجهول

عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعوان لتقليص الدعم الحربي لإسرائيل، لانها تعامل الفلسطينيين كبشر من الدرجة الثانية
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