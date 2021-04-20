عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعوان لتقليص الدعم الحربي لإسرائيل، لانها تعامل الفلسطينيين كبشر من الدرجة الثانية
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جرينتش+2 03:27
أبو قديس يعمم على الجامعات بتأجيل رسوم الفصل الصيفي المقبل
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