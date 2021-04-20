أبو قديس يعمم على الجامعات بتأجيل رسوم الفصل الصيفي المقبل

عمم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، اليوم الثلاثاء، على جميع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للسماح للطلبة بتسجيل المساقات الدراسية للفصل الصيفي المقبل دون اشتراط تسديد الرسوم الجامعية، ومنحهم فرصة للتسديد حتى بداية أسبوع السحب والإضافة للفصل الصيفي وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد في كل جامعة.

كما طالب الوزير أبو قديس بعدم استيفاء أي رسوم خدمات لن يستفيد الطلبة منها نتيجة إيقاف الدراسة الاعتيادية في الحرم الجامعي مثل رسوم الباصات ورسوم حفل تخريج الطلبة، إضافةً إلى أي ترتيبات أخرى يرونها مناسبة يمكن أن تساعد في التسهيل على الطلبة

وبينت الوزارة أن هذا التعميم يأتي نتيجةً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع والالتزام بالمسؤولية الوطنية حتى نتمكن من اجتياز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على أحوال المواطنين الاقتصادية، وتأكيداً على دور جميع القطاعات بما فيها الجامعات في التخفيف من الآثار المالية السلبية التي ترتبت على كاهل المواطنين.