احذروا التعرض لأشعة الشمس.. درجات الحرارة توالي ارتفاعها اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها المعتادة بـ 13- 14 درجة
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محكمة بداية عمَّان تبدأ بمحاكمة 45 متهمًا بقضية 24 آذار
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