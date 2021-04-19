احذروا التعرض لأشعة الشمس.. درجات الحرارة توالي ارتفاعها اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها المعتادة بـ 13- 14 درجة
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ذبحتونا: 8 جامعات رسمية تفرض على طلبتها الدفع قبل التسجيل
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