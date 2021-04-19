الزراعة: دخول بعض الجراد إلى المدن والمنازل لا يشكل خطرا

قالت وزارة الزراعة إن دخول بعض المجموعات الصغيرة من الجراد الصحراوي إلى المدن والأماكن السكنية لا يشكل خطرا على الغطاء النباتي أو صحة الإنسان.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين ، أن الوزارة لن تقوم باستخدام المبيدات الحشرية لمكافحة الجراد داخل المدن وذلك حرصا على صحة المواطنين حيث ستكون اجراءات المكافحة خارج المدن والمناطق السكنية.

ودعت الوزارة إلى اغلاق موانع النوافذ الشبكية للحيلولة دون دخول الجراد للمنازل ،داعية المواطنين إلى التأكيد على الاطفال ضرورة عدم لمس الجراد النافق لإمكانية تعرضه لعمليات المكافحة في وقت سابق خارج المدن.

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