الحكومة لن تسمح لمن أخذ اللقاح التجول بحرية دون كمامة

اعلنت وزارة الصحة إنه لا يوجد توصية من منظمة الصحة العالمية بخصوص إجبارية التطعيم ضد كورونا للمسافرين خارج البلاد، مؤكدة أن هذا القرار يعود إلى الدول نفسها.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، أن الحكومة لن تسمح لمن أخذ مطعوم فيروس كورونا واستكمل الجرعات المقررة بالتجول بحرية دون ارتداء كمامة أو خلال ساعات الحظر.

ونوهت بأنه لم يتم الإعلان عن إجراءات تخص استثناء من حصلوا على التطعيم من ارتداء الكمامة، مؤكدة ضرورة الاستمرار بالالتزام بالكمامة وإجراءات السلامة الوقائية، واتباع تعليمات الحظر حتى بعد أخذ مطعوم فيروس كورونا.