التعليم العالي تمدد فترة استكمال الوثائق المتعلقة بالمنح والقروض الداخلية

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المرشحين الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2020-2021 عن تمديد فترة استكمال الكفالات العدلية واتفاقيات القروض وسندات التعهد والوثائق المطلوبة منهم وللمرة الأخيرة حسب نوع الاستفادة.

وأوضحت الوزارة، اليوم الاثنين، أن المنح الجزئية بكافة أنواعها ترتب على الطالب القيام بطباعة سند التعهد من الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على رابط www.dsamohe.gov.jo وتوقيعه وإعادة تحميله دون الحاجة لمراجعة المستشار الثقافي.

وفيما يتعلق بالمنح الكاملة والقروض، يقوم الطالب بطباعة نموذج الكفالة أو سند التعهد من الموقع الإلكتروني، وتوقيعه وختمه من قبل أقرب مستشار ثقافي لسكنه، وبعد اتمام إجراءات تنظيم الكفالة العدلية عند كاتب العدل يسلم الطالب الكفالة العدلية أو سند التعهد للمستشار الثقافي في جامعته.

ونبهت الوزارة إلى أن آخر موعد لاستكمال الإجراءات هو نهاية دوام يوم الخميس الموافق لــــ29 نيسان الحالي، مؤكدة أنه لن تستلم أية كفالة أو اتفاقية قرض بعد التاريخ المعلن، وكل من لم يستكمل إجراءات البعثة أو المنحة أو القرض في الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الترشيح.

وبينت الوزارة أن الإجراء جاء تسهيلاً على الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب في الوزارة ولمنحهم فتره أطول لاستكمال معاملاتهم الخاصة بقروض ومنح صندوق دعم الطالب.

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