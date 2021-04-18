موقع عبري يكشف مهام وحدة "حرب العقول" الإسرائيلية، وتخصيص طبيب لرصد صحة قادة العرب والمسلمين وزوجاتهم
أهم العناوين
جرينتش+2 02:19
رئيس مجلس الشعب السوري يعلن اليوم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الأربعاء 26 أيار المقبل
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني