موقع عبري يكشف مهام وحدة "حرب العقول" الإسرائيلية، وتخصيص طبيب لرصد صحة قادة العرب والمسلمين وزوجاتهم
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جرينتش+2 02:19
بعكس سياسة ترامب.. الإدارة الأمريكية تزيد أعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم
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