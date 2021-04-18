اخلاق غير جامعية.. موظف بإحدى الجامعات يلفق لزميله قضية مخدرات

عمان 18 نيسان (بترا) – تمكنت ادارة مكافحة المخدرات من كشف تورط ثلاثة أشخاص باختلاق جريمة حيازة مواد مخدرة، بحق موظف في إحدى الجامعات بدافع خلافات مع موظف آخر.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان صحفي اليوم الاحد، إن معلومات وردت للمحققين في إدارة مكافحة المخدرات من قبل أحد الأشخاص، بقيام موظف في إحدى الجامعات بترويج مواد مخدرة واحتفاظه بتلك المواد داخل مركبته، حيث جرى متابعة المعلومات الواردة للتحقق منها .

وأضاف انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات، ومن خلال الخبرات المتراكمة لدى رجال مكافحة المخدرات، توصل المحققون إلى قناعة بأن تلك المعلومات قد تكون كيدية، وجرى على الفور التحرك لمكان وجود الموظف المبلغ عنه والمركبة التي عُثر بداخلها على كمية بسيطة من مادة الحشيش الصناعي، وتزامن مع ذلك وجود الشخص المبلغ والتحفظ عليه لحين الانتهاء من التحقيق.

وأكد الناطق الإعلامي أن مسار التحقيق والأدلة والقرائن التي وصل إليها المحققون أكدت شكوكهم بكيدية الشكوى، لافتاً الى أنه وبالتوسع في التحقيق اعترف الشخص بأنه قد تم تحريضه وشريكاً له، على وضع المواد المخدرة في مركبة الموظف المبلغ عنه، وأن الشخص الذي قام بتحريضهما هو موظف آخر في ذات الجامعة، بدافع الانتقام إثر خلافات سابقة بينه وبين المبلغ عنه، حيث تم الاتفاق مع الشخصين المتورطين، على وضع المواد داخل مركبته والإبلاغ عنه.

وبين أنه تم إلقاء القبض على الشخص المحرض والشريكين في اختلاق الجريمة، بينما أُخلي سبيل الموظف المبلغ عنه، وسيتم إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

من جهتها، أكدت إدارة مكافحة المخدرات أنها تتابع المعلومات الواردة إليها كافة، دون إهمال لأي معلومة قد تساعد على التصدي لآفة المخدرات، مؤكدة بذات الوقت أن لدى محققيها من الكفاءة والخبرات ما يمكنهم من التحقق من مصداقية هذه المعلومات وصدق مصادرها، في سبيل إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.

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