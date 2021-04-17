موجه صيفية حارة ومبكرة تبدأ اليوم السبت وتنتهي الثلاثاء المقبل

اشارت آخر التحليلات للخرائط الجوية في إدارة الأرصاد الجوية مساء امس الجمعة، الى أن المملكة ستتأثر تدريجيا بمنخفض سطحي حراري فوق شبه الجزيرة العربية مصحوب بكتلة هوائية حارة وجافة تندفع باتجاه المملكة ويبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من اليوم السبت وتنتهي يوم الثلاثاء.

وقال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب إن اغلب مناطق المملكة ستشهد ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة، وتسجل درجات أعلى من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 10-12درجة مئوية .

واضاف في بيان صحفي، أن من المتوقع أن تبلغ هذه الكتلة الحارة ذروتها يوم الاثنين المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ما بين 33-35 درجة مئوية، وفي المرتفعات الجبلية ما بين 32-33، وفي مناطق البادية ما بين 35-37، وفي الأغوار والبحر الميت والعقبة مابين 40-42 درجة مئوية، ويتوقع آل خطاب، أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالانحسار عن المملكة يوم الثلاثاء المقبل.

وتدعو الأرصاد المواطنين الى عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في منطقة البحر الميت والأغوار والعقبة، وتناول كميات جيدة من السوائل في أوقات الافطار والسحور خاصة المياه وذلك لتجنب نقص السوائل في الجسم.

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