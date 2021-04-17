تحديد هوية المتهم في هجوم منشأة نطنز النووية.. خامنئي يدعو الجيش الايراني إلى رفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

انخفاض كبير.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت عن تسجيل 61 وفاة و1596 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 683,466
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