الرئيس الأسد يتلقى برقيات تهنئة من سلطان عُمان والملك الماليزي والرئيسين الايراني والموريتاني بمناسبة عيد الجلاء

بمناسبة عيد الجلاء، تلقى الرئيس بشار الاسد، اليوم السبت، برقية تهنئة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقد أعرب الرئيس روحاني في برقيته عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدین في شتى المجالات، واتخاذ خطوات قيّمة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة تعاون إقليمي من خلال توظيف جميع الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين.

كما تمنى الصحة والتوفيق للرئيس بشار الأسد، والتقدم والنجاح للشعب السوري.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء.

وأعرب سلطان عمان عن صادق التهاني وأطيب التمنيات للرئيس الأسد بموفور الصحة والسعادة، داعياً المولى جل وعلا أن يحقق للشعب السوري الشقيق كل تطلعاته نحو الاستقرار والتقدم والازدهار.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة عيد الجلاء.

وقد عبر الرئيس الموريتاني عن أحر التهاني بعيد الجلاء متمنياً للشعب السوري الشقيق، المزيد من التقدم والرخاء مجدداً حرصه على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين سورية وموريتانيا خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

كما تلقى الرئيس الأسد برقية تهنئة من جلالة ملك ماليزيا، السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، قدم فيها تهاني الملك والملكة لسورية حكومة وشعباً بعيد الجلاء متمنياً عودة الأمن والاستقرار والازدهار إلى ربوعها.

وأكد جلالة الملك أن سورية وماليزيا ما زالتا تتمتعان بعلاقات حارة وودية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1958 معرباً عن أمله بأن تتعزز هذه العلاقات من أجل المنفعة المتبادلة لشعبي البلدين.

وتحتفل سوريا، اليوم السبت، بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، حيث تعتبر المناسبة عطلة رسمية في البلاد.

ويحتفل السوريون في الـ 17 من أبريل/نيسان من كل عام بذكرى عيد الجلاء الذي تجسد بالتضحيات التي قدمها السوريون عام 1946، لطرد المستعمر الفرنسي من أرض سوريا.

ففي الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن، يستحضر السوريون اليوم وهم يحصدون ثمرات القيم النضالية والوطنية التي كرسها الأجداد في اجتراح الانتصار تلو الانتصار على الإرهاب المدعوم من قوى الاستعمار الجديد وأدواته من التنظيمات الإرهابية.. فالمعركة التي يخوضها السوريون اليوم والتي تكللت بتطهير معظم الجغرافيا السورية من رجس الإرهاب، ما هي إلا امتداد طبيعي لمعارك الشرف والبطولة التي قادها الشيخ صالح العلي وإبراهيم هنانو ويوسف العظمة وسلطان باشا الأطرش وغيرهم من المجاهدين دفاعا عن عزة سورية وسيادتها واستقلالها.