ابن زوج أم كلثوم يكشف جوانب خفية من حياتها الخاصة/ فيديو

كشف الدكتور المصري محمد حسن الحفناوي، أستاذ الأمراض الجلدية، وابن زوج الفنانة الراحلة أم كلثوم، أسرارا من حياة كوكب الشرق، من بينها علاقتها بأمه وبالفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وقال الحفناوي، خلال حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “extra news” إن أم كلثوم كانت بيتوتية ولا تحب الخروج كثيرا لزيارة الآخرين، وكانت تميل إلى بيتها، والاتصال الهاتفي كان كافيا للتواصل مع أي أحد.

وأشار إلى أنه كان الأكثر قربا من بين أشقائه لأم كلثوم، موضحا: “كان بيني وبينها حالة عشق، وموجة خاصة، كانت بتاخدني وتتمشى، وكانت بتحب تتمشى كتير، ساعة أو ساعتين، وكنت بتعلم منها، واتعلمت كلمة وطن منها والتواضع، كانت عيانة بحب مصر”.

وأكد أن أم كلثوم كانت تحب المطبخ، و”بداية تعارفها بأبي كان عن طريق عيادته، بجانب أنه كان يحضر لها حفلاتها”.

وتابع: “أم كلثوم كانت تقولي أسعد لحظاتي لما أكون في مؤتمر مع أبيك، ويندهولي بالجرس ميسز حفناوي ميسز حفناوي، وهنا بتحس أنها زوجة وفخورة بكده”.

وقال إن أفضل المغنين والمطربين الذين كانت تحبهم وتستمع لهم كوكب الشرق ” عبد الوهاب، ومحمد قنديل، وسعاد محمد”، مؤكدا أنها كانت تدقق في المعاني والكلمات، وكانت ذواقة للكلمة والحرف نفسه.

وتابع: “علاقتها كانت جيدة بالجميع، وكانت تشعر بأن عبد الحليم حافظ ابنها”، متابعا أن علاقتها بالجميع من الفنانين والممثلين جيدة جدا ولا أحد يختلف عليها.

وكشف سبب عدم حضور كوكب الشرق حفل زفافه، رغم حضور العديد من الشخصيات المهمة والشهيرة، قائلا: “قالتلي بص يا حمادة أنا مش عاوزة حد يدخل في فرحة أمك، دي فرحتها الكبيرة”.

وسرد تفاصيل علاقة كوكب الشرق بوالدته، قائلا: “كانت أمي بتحب تسمعها، ومحستش بيها كزوجة تانية أو ضرة، في الأول كان فيه بينهم غيرة شوية، ودي طبيعة بشرية، بس بعد كده قدروا يضبطوا العلاقة، ومن حظي الخاص يبقى ليا أمَّين اتنين”.