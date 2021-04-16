طاحونة الدم لدى عرب 48 تودي اليوم الجمعة بحياة شقيقين من بلدة باقة الغربية.. وقبلهما والدتهما

موقع عرب ٤٨

قتل شابان شقيقان من مدينة باقة الغربية متأثرين بجراحيهما الحرجة إثر جريمة إطلاق نار في طولكرم بالضفة، فجر اليوم،الجمعة.

وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على سيارة خصوصية، ما أسفر عن مقتل الشقيقين شافع وصلاح محمد أبو حسين بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياتهما على يد الطواقم الطبية.

وكانت حياة شافع أبو حسين وأفراد أسرته محفوفة بالخطر، إذ انتقل للسكن خارج باقة الغربية في بلدة بمنطقة المثلث، ثم انتقل إلى مدينة طولكرم إثر ازدياد التهديدات، حسب المعلومات المتوفرة.

ومما يذكر أن والدة الشقيقين، عايدة أبو حسين (47 عاما) كانت قد قتلت أيضًا في جريمة إطلاق نار استهدفت سيارة في باقة الغربية يوم 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

كما قُتل ابن عمه محمد أبو حسين، يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2019، وقريبه أمير أبو حسين، وخالاكل من أمير محمد وأحمد شرقية من جت المثلث أثناء سفرهما إلى المستشفى للاطمئنان على ابن شقيقتهما أمير، يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

28 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

ومن المؤسف ان عدد القتلى من عرب 48 قد بلغ منذ مطلع العام الجاري 28 قتيلا؛ وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية.