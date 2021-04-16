انخفاض مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل70 وفاة و2963 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي679,138
أهم العناوين
جرينتش+2 09:28
القبض على سائق هدد شخصا بـ”بلطة” على الطريق العام
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني