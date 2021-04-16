انخفاض ملحوظ.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 60 وفاة و 2732 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 681,870
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إنجاز 70% من أعمال مكافحة الجراد والوضع تحت السيطرة
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