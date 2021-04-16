إنجاز 70% من أعمال مكافحة الجراد والوضع تحت السيطرة

أكد وزير الزراعة خالد حنيفات، اليوم الجمعة، إنه تم إنجاز ما نسبته 70% من عملية مكافحة أسراب الجراد الصحراوي التي دخلت إلى الأردن.

وأضاف حنيفات يقول أن “الوضع تحت السيطرة وغير مقلق”.

وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت امس الخميس، إن أعدادا محدودة من الجراد الصحراوي دخلت إلى الأردن ضمن منطقة المدورة.

وأكّدت الوزارة على الجاهزية للتعامل مع هذه الأعداد، ويتم العمل على مكافحة هذه الأعداد، مبينة أن مؤشرات حركة الرياح لا تدعم دخول أسراب جراد.

وقال حنيفات امس: “هناك 3 أسراب جراد في منطقة المدورة تحت السيطرة، والجمعة سننتهي من هذه الأسراب”.

وقال مدير زراعة محافظة المفرق عماد العياصرة ، إن المديرية جاهزة للتعامل مع الجراد ومكافحته بحال دخوله الحدود الأردنية.

واضاف:” لغايه ظهر اليوم الجمعة لا تواجد للجراد وهناك فرق تفتيشية تعمل لمراقبه تواجده ومكافحته في المحافظة”،