وزارة الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

أطلقت وزارة الداخلية اليوم الخميس 7 خدمات إلكترونية جديدة، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من مشروع التحول الإلكتروني.

والخدمات التي تم اطلاقها هي: خدمة الموافقة على منح الجنسية لزوجات/ أرامل الأردنيين، واستبدال بطاقات احصاءات الجسور الخضراء إلى صفراء للبالغين، واستبدال بطاقات احصاءات الجسور الخضراء إلى صفراء للقاصرين، والإقامة السنوية لحملة البطاقة الخضراء من أبناء الضفة الغربية الحاصلين على لم شمل، وصرف وتجديد بطاقات احصاءات الجسور الزرقاء والتمديد عليها (إقامة مؤقتة، إقامة سنوية) لأبناء قطاع غزة، وموافقات المدارس لحملة البطاقة الخضراء من أبناء الضفة الغربية، وتمديد الإقامة المؤقتة لحملة البطاقات الخضراء والزرقاء.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية، خلال حفل الاطلاق الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن التحول الرقمي والإلكتروني في تقديم الخدمات هي رؤية ملكية سامية للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم وللأجانب ما يشكل نقلة نوعية في عمل وزارة الداخلية.

واشار الوزير الفراية إلى أن التركيز على الخدمات الالكترونية في الوقت الحالي يعتبر ضرورة بسبب الوضع الوبائي وانتشار جائحة كورونا، بحيث يمكن تقديم هذه الخدمات دون الحاجة لمراجعة المستفيدين لمبنى الوزارة وتقديمها بشكل الكتروني من مواقعهم او مراكز عملهم.

واوضح، أن مجموع ما تم اطلاقه من خدمات خاصة بالوزارة بلغ حتى الآن 26 خدمة إلكترونية رئيسية تتضمن 41 خدمة الكترونية فرعية ، استفاد منها حوالي 300 ألف مستفيد.

وأشار إلى أن هذه الخدمات التي تم اطلاقها تشكل ما نسبته 85 بالمئة من مجموع الخدمات التي تقدمها الوزارة، مبينا أن الوزارة تتطلع مع نهاية العام الحالي إلى تقديم جميع خدماتها بشكل الكتروني.

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