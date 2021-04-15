تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 50 وفاة و4085 إصابة إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي676,175
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من اليوميات.. زيارة رام الله للقاء حسن عبّادي
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