انخفاض مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل70 وفاة و2963 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي679,138
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لوقف العمل بمادة إطالة اللسان يتعين الغاءها عبر تعديل قانون
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