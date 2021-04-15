قراءة في كتاب ” الجوع في العالم”

صدرت أول طبعة لكتاب ” الجوع في العالم ” في عام 1977. وتأتي أهمية هذا الكتاب بعد ما يقرب من أربعين عامًا للتأكيد على مكانته في مجال قانون أدبيات النظم الغذائية. من فصل إلى آخر تقوم الكاتبة فرانسيس مور لابيه وزملاؤها بهدم الأساطير التي منعتنا منذ فترة طويلة من معالجة معضلة الجوع ، وقامت بالكشف عن السياسات التي تمنع المجتمعات من إطعام أفرادها بأنفسهم. إن البراهين المنقحة والمحدثة كما هي هنا صحيحة تمامًا في وقتنا الراهن.

كتاب ” الجوع في العالم” في جوهره ليس كتابًا عن الطعام أو نقص الغذاء. إنه كتاب عن السياسة الغذائية حصريا. مقدمة الكتاب تتحدث عن كيف أن التفكير في الجوع يعيق ردود فعلنا نحو القضاء عليه . في الواقع توضح بعض البراهين الأكثر إقناعًا الواردة في الكتاب كيف أدت الإجراءات التي يُفترض أنها صُممت للمساعدة – المساعدات الدولية ، أو الثورة الخضراء ، على سبيل المثال لا الحصر – إلى تفاقم مشكلة الجوع بالفعل.

إن الجوع الذي يتعارض مع تجارة الخوف من الأعمال الزراعية ، لا يتعلق بندرة الحبوب أو تقلص مساحة الأرض. في الواقع – الكاتبة لابيه تسرد عدة أمثلة لتأكيد وجهة نظرها – إن العديد من البلدان التي ينتشر فيها الجوع هي بلدان في الحقيقة قادرة على تصدير الغذاء . حسب تعريف المؤلفة فإن الجوع هو في العمق “ندرة الديمقراطية”. إنه ناتج عن عدم المساواة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولذلك سوف يستمر طالما استمر ضعف المجتمعات – ليس فقط على الساحة الدولية ، ولكن حتى على المستوى الوطني الداخلي، في القرية ، أو داخل الأسرة.

لا يتعلق الجوع بالكثافة السكانية . فقد أكدت الكاتبة أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين الكثافة السكانية والجوع في أي مكان . إن الجوع موجود بسبب عدم المساواة و سوء التدبير السياسي . وسيبلغ عدد سكان العالم تسعة مليارات بحلول عام 2050 وسوف نستمر في الحديث دائما عن الجوع ؟ وفقًا للبحث الذي تقدمه الباحثة لابيه سيستقر عدد السكان بعد ذلك ، وسيظلون ضمن القدرة الاستيعابية للكوكب.

لا يمكن إلقاء اللوم على الجوع بسبب تغير المناخ أو الكوارث الطبيعية أيضًا . لطالما تغلب الإنسان على الفيضانات والمجاعات والجفاف . فما الذي يجعل الناس أكثر عرضة لهذه الأحداث ؟ الجواب باختصار: اضطرابات في قدرة المجتمعات على الصمود. مرة أخرى ، تقدم الكاتبة لابيه أمثلة كثيرة عبر القارات والقرون من أيرلندا إلى بنغلاديش إلى إثيوبيا ، فإن جذر المشكلة يقوم أساسا على المجتمع . إن القتلة الحقيقيون ، كما يكشف كتاب ” الجوع في العالم” هي الزراعة الأحادية ، والادخار ، والصراع ، والقروض .

من جانب آخر لم يتجاهل هذا الكتاب أيضا الفكرة السائدة بأن محاولة إطعام جميع الجياع في العالم سيدمر البيئة . تقدم لابيه هنا برهانا مقنعا لعلم البيئة الزراعية كحل . وتدعم رؤيتها هاته بأن الزراعة المستدامة بيئيًا يمكن أن تكون أكثر إنتاجية من نظامنا الصناعي الحالي – أو في الواقع الكائنات المعدلة وراثيًا – بأرقام مشجعة للغاية.

ربما يكون أكثر الفصول إثارة للجدل وإثارة للقلق هي تلك الفصول المكرسة للأساطير القائلة بأن السوق الحرة يمكن أن تقضي على الجوع . في الحقيقة تقول لابيه أن السوق يغض الطرف عن العوامل الخارجية ، ولا يستجيب إلا للمال ، ويؤدي إلى تركيز السلطة. لكل هذه الأسباب فإنه يساهم بشكل مباشر في أسباب الجوع. وهكذا يكشف كتاب ” الجوع في العالم” عن أحد مبادئ الليبرالية الجديدة التي تقوم أساسا على الباطل. تحدد المؤلفة طرقًا تمكن للسوق والحكومة أن يعملا معًا للقضاء على الجوع ، لكنها تضيف أن هذا لن يحدث طالما ظلت القوة الشرائية في أيدي قلة محدودة.

كان من الممكن أن تكون العديد من البراهين التي تم تقديمها في هذا الكتاب مدهشة عندما صدر لأول مرة منذ عقود ؛ البعض منها سيكون مفاجئًا للكثيرين. لقد تم الكشف عن العولمة والتجارة الحرة ، مثل السوق الحرة ، على أنها بعيدة كل البعد عن العلاج الشافي الذي تم الترويج له. الجوع في العالم يوجز ، بتفاصيل مؤلمة ، الأثر الكارثي الذي أحدثه التكيف البنيوي ، الذي فرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على رفاهية المجتمعات والبيئة في البلدان النامية. تقول لابيه إن الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) ومؤخراً الشراكة عبر المحيط الهادئ (TTP) وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي (TTIP) هي سباق محموم نحو الهاوية لا غير . البحث عن أقل الأجور والأنظمة الأكثر تساهلاً وأقل الموارد حماية . ما يترجمه حتمًا هو الجوع في البلدان التي توفرها.

في النهاية تكمن قوة الكتاب في وضوح رسالته وخطابه الواضح. إنه موجز ومباشر وشديد الضربات. لن يضيع كتاب تسهل قراءته في مستنقع خبراء السياسة أو الأوساط الأكاديمية . لكنه أيضًا ليست أداة فظة . لا تكتفي الكاتبة لابيه وشركاؤها من المؤلفين بهدم الأساطير القديمة واستباق البراهين المضادة بمخزون من الأبحاث فحسب ، بل تقوم ببناء فارق بسيط وكافٍ في سردها لإثارة التساؤل عن معتقداتنا الشخصية حول الجوع . ثم إنها تخبرنا بما يمكننا فعله حيال ذلك. عندما يتعلق الأمر بهذا الكتاب فهذا هو التساؤل الذي تكمن فيه قوته : إن كتاب ” الجوع في العالم” هو بيان للتغيير ودعوة إلى العمل لم تكن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. بعد كل شيء ، إذا كان الجوع من صنع الإنسان فإنه بإمكانه صناعة الاكتفاء الغذائي أيضًا .

المرجع:

الجوع في العالم : بقلم فرانسيس مور لابيه

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