على ذمة مجلة فورين أفيرز الامريكية.. آفاق إيجابية تنتظر العالم بعد عام مظلم تسبب فيه انتشار وباء كورونا

بعدما قاتلوا بليبيا واذربيجان.. الاستخبارات التركية تجهّز دفعة جديدة من مرتزقتها السوريين للقتال ضد روسيا لحساب أوكرانيا
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جرينتش+2 11:42
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