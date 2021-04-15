رحيل الصحفي المصري مكرم محمد أحمد، رئيس اتحاد الصحفيين العرب

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، بوفاة الصحفي والإعلامي المصري المعروف مكرم محمد أحمد بعد صراع مع المرض، وعن عمر ناهز 85 عاما.

وشغل مكرم أحمد عدة مناصب إدارية بارزة إذ كان نقيبا سابقا للصحفيين والرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام في مصر والأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب.

وبدأ عمله الصحفي محررا بصحيفة الأخبار ثم مديرا لمكتب الأهرام بالعاصمة السورية دمشق، وبعدها مراسلا عسكريا باليمن عام 1967، وذلك قبل أن يتسلم رئاسة قسم التحقيقات الصحافية بصحيفة الأهرام والتي تدرج فيها حتى وصل لمنصب مساعد رئيس التحرير ثم مديرا لتحرير الأهرام.

وفي العام 1980 شغل مكرم منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة المصور ونقيب الصحافيين من عام 1989 حتى عام 1991 ومن عام 1991 حتى عام 1993.

وعرف عن الصحفي الراحل أنه كان أحد أبرز المؤيدين لسياسات الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.