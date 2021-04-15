القبض على مزور “تقارير سلبية” بشأن كورنا لعمال وافدين

ألقت الأجهزة الأمنية في اربد القبض على احد الأشخاص يشتبه باحتياله على عمالة وافدة ممن يرغبون بالعودة لبلادهم وضرورة إحضارهم فحوصات سلبية لكورونا، وفق مصدر امني.

وتشترط الحكومة الأردنية لمغادرة البلاد إحضار فحص كورونا سلبي قبل موعد السف بثلاثة أيام، فيما تشترط أيضا للقادمين للأردن إحضار مثل هذا الفحص قبل دخوله للأردن.

وقال المصدر أن الشخص كان يوهم العمالة الوافدة انه يعمل بالمجال الطبي وقادر على إحضار نتيجة كورونا سلبية من احد المختبرات الذي يعمل به مقابل مبالغ مالية.

وأكد المصدر انه تم ضبط الشخص المشتبه به وبحوزته عدد كبير من “الكتات” التي تستخدم في سحب العينات، إضافة إلى عينات تم سحبها من العمالة الوافدة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيق ما زال جاريا مع الشخص المزور تمهيدا لتحويله إلى القضاء.

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