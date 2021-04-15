بعدما قاتلوا بليبيا واذربيجان.. الاستخبارات التركية تجهّز دفعة جديدة من مرتزقتها السوريين للقتال ضد روسيا لحساب أوكرانيا
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جرينتش+2 11:42
القبض على مزور “تقارير سلبية” بشأن كورنا لعمال وافدين
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