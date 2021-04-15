انخفاض مستمر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل70 وفاة و2963 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي679,138
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العجوز بايدن يحنّ الى ايام الحرب الباردة ويفرض على روسيا اليوم عقوبات استفزازية سيكون لها ما بعدها
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