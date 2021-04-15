أجواء ربيعية دافئة باغلب المناطق اليوم وغدًا وحارة مطلع الاسبوع

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم العالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6-7 درجات مئوية، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 29 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 13، وفي الاغوار الشمالية 31 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 17، وفي البحر الميت 33 – 18، وفي خليج العقبة 34 – 20 درجة مئوية.

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