وفاة “محتال القرن” اليهودي الامريكي بيرني مادوف أكبر مدبر عمليات نصب واحتيال استثماري في تاريخ العالم

أكد المكتب الفيدرالي للسجون في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة العقل المدبر لأكبر عملية احتيال استثماري في تاريخ العالم، ورجل الأعمال اليهودي الأمريكي بيرني مادوف (82 عاما) في المركز الطبي الفيدرالي في باتنر بولاية نورث كارولينا.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس في وقت سابق أن مادوف توفي على ما يبدو لأسباب طبيعية، نقلاً عن شخص مجهول على دراية بالموضوع كان سيبلغ من العمر 83 عامًا في 29 أبريل/نيسان الجاري.

وكان مادوف، المعروف بلقب “محتال القرن” وأمير بورصة “وول ستريت”، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 150 عاما، حيث عولج مما وصفه محاميه بمرض الكلى العضلي.

واعترف مادوف في عام 2009 بأنه مذنب في مخطط قال المحققون إنه بدأ في أوائل السبعينيات واحتيال على ما يصل إلى 37000 شخص في 136 دولة على مدى أربعة عقود، بحلول الوقت الذي تم فيه القبض على مادوف في 11 ديسمبر/كانون الأول من عام 2008 ، بعد أن سلمه ابناه.

وكان من بين ضحايا مادوف المخرج ستيفن سبيلبرغ ، والممثل كيفن بيكون ، ومالك نيويورك ميتس السابق فريد ويلبون ، وإبريق Hall of Fame ساندي كوفاكس ، والحائز على جائزة نوبل للسلام إيلي وايزل، والمستثمرين العاديين ، مثل بيرت روس ، الذي خسر 5 ملايين دولار في المخطط. .

وبرنارد مادوف هو أكبر محتال مالي معترف به في تاريخ العالم والولايات المتحدة، وهو أحد مؤسسي بورصة “ناسداك”، وهو مستشار استثماري، وممول ورجل أعمال ومصرفي أمريكي.

حكم في العام 2009 على مادوف بالسجن لمدة 150 عاما بعد إدانته في قضية احتيال على آلاف الأشخاص بقيمة 64.8 مليار دولار، وعرفت القضية باسم “بونزي”.

وتمثلت خدعة مادوف لعملائه في تقديم وعد بمنحهم عائد ثابت مرتفع على أموالهم، قبل أن يوجه أموال المستثمرين الجدد لسداد عوائد العملاء القدامى.

وكان مادوف، قد كتب في وقت سابق أن الاحتيال لم يبدأ حتى أوائل التسعينيات، “توقفت السوق بسبب بداية الركود وحرب الخليج”. وكتب “اعتقدت أن هذا سيكون مجرد تجارة قصيرة الأجل يمكن تعويضها بمجرد أن يصبح السوق متقبلًا”.. “الباقي هو تاريخي المأساوي من عدم القدرة على التعافي”.