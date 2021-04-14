التربية: اختبار التقييم الاول على منصة درسك إجباري لجميع الطلبة

رد الصاع صاعين.. ايران تستهدف مركزاً للموساد في كردستان ، وترغم اسرائيل على "ابتلاع" الهجوم ضد سفينتها قرب الامارات
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