“يا رب يا رحمن” جديد هاني شاكر في رمضان/ فيديو



طرح أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، دعاء دينيا جديدا تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل عنوان “يا رب يا رحمن” من كلمات الشاعر “محمد الجبالي” وألحان “حنين على ” وتوزيع “محمد حمدي رءوف”.

وتقول كلمات الدعاء:

أدعوك يا ربي

يا خالق الأكوان

اهدينا..قوينا

م الشر نجينا

يا رب يا رحمن

يا حنان يا منان

يا رب يا واحد

عاملنا بالإحسان

مهما حصل منى

من غفلة أو عصيان

فرحمتك أوسع

و أملنا ف الغفران

يا رب يا رحمن

يا حنان يا منان

يا رب يا واحد

عاملنا بالإحسان

وعرض الدعاء على الفضائية المصرية، وقناة اقرأ الفضائية، ومن المنتظر عرضه على خلال الساعات القادمة على العديد من القنوات المصرية.

يذكر أن الملحنة “حنين على ” قد تعاونت رمضان الماضي مع الفنان ” على الحجار” حيث لحنت له دعاء (طرقت بابك) الذي تم إذاعته في معظم القنوات، والإذاعات العربية والمصرية محققا نجاحا كبيرا، كما لحنت الأغنية الوطنية (بكرة جاي ليا) للفنانة “فاطمة عيد” بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، والتي تخطت النصف مليون مشاهدة فور طرحها على اليوتيوب.