نجل عبد الناصر: الرئيس سعيد اطال الوقوف منفردا أمام ضريح والدي، ودعا الله أن يرحمه بقدر أعماله العظيمة للأمة العربية
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“يا رب يا رحمن” جديد هاني شاكر في رمضان/ فيديو
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