نجل عبد الناصر: الرئيس سعيد اطال الوقوف منفردا أمام ضريح والدي، ودعا الله أن يرحمه بقدر أعماله العظيمة للأمة العربية
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انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 82 وفاة و2790 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي672,090
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