واشنطن قد تخسر السّباق مع روسيا والصّين في صناعة صواريخ أسرع من الصوت

انحفاض متذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 82 وفاة و3565 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 669,300
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