نجل عبد الناصر: الرئيس سعيد اطال الوقوف منفردا أمام ضريح والدي، ودعا الله أن يرحمه بقدر أعماله العظيمة للأمة العربية
أهم العناوين
جرينتش+2 09:03
في مكالمة تصالحية.. بوتين وبايدن ناقشا مليا العلاقات الروسية والأمريكية وبعض بنود الأجندة الدولية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني