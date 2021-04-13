طقس بارد في المرتفعات اليوم الثلاثاء وارتفاع الحرارة غدا وبعده

ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء، مع بقائها أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الخميس بشكل ملموس، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتظهر تدريجياً الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 5، وفي مرتفعات الشراة 16 – 4، وفي مناطق البادية 23 – 9، وفي مناطق السهول 18 – 8، وفي الاغوار الشمالية 25 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 16، وفي البحر الميت 28 – 15، وفي خليج العقبة 28 – 14 درجة مئوية. –

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