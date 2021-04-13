نجل عبد الناصر: الرئيس سعيد اطال الوقوف منفردا أمام ضريح والدي، ودعا الله أن يرحمه بقدر أعماله العظيمة للأمة العربية
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جرينتش+2 09:03
بعد امريكا.. “جونسون آند جونسون” تؤجل استخدام لقاحها في أوروبا
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