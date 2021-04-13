الإفراج عن 5 من المشتكى عليهم بقضية مستشفى السلط

كشف المحامي سميح البراري العجارمة، محامي الدفاع في قضية “مستشفى السلط”، أن المحكمة قررت في جلسة اليوم الإفراج عن كل من مدير مستشفى السلط السابق، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، و مساعده لشؤون الخدمات ، خالد الخرابشة، و الممرض القانوني و فني الأكسجين، علاء العناتي، و الدكتور عاصم غنيمات، مساعد المدير للشؤون الفنية، و الطبيب فادي العلوان، الذي كان مناوباً وقت الحادثة.

وقال العجارمة أن قرار المحكمة الذي صدر من قبل القاضي، عدي فريحات، يأتي بعد إكمالهم مدة التوقيف البالغة شهرا، حيث أن القانون يمنع توقيف المشتكى عليهم بأي قضية “جنحوية” أكثر من شهر.

وحول بقية الموقوفين على ذمة القضية، أشار العجارمة الى أنه سيتم الإفراج عنهم بعد قرابة 4 إلى 5 أيام حال انتهاء مدة شهر من تاريخ توقيفهم كما سابقيهم.

و ختم العجارمة حديثه بأن المتوقع الآن إرسال المفرج عنهم لمديرية شرطة السلط، و من ثم تحويلهم لمحافظ البلقاء، الذي سيقوم بالإفراج عنهم من هناك.