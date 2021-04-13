نجل عبد الناصر: الرئيس سعيد اطال الوقوف منفردا أمام ضريح والدي، ودعا الله أن يرحمه بقدر أعماله العظيمة للأمة العربية
أهم العناوين
جرينتش+2 10:02
اصدار جديد.. “اسرى وحكايات” أول أعمال الأسير أيمن الشرباتي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني