حزب العمل الاسلامي: تشكيل حكومة سياسية مؤقتة من الرجالات الوطنية بات ضرورة ملحة أمام هذه التحديات المصيرية
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وفقا لقناة المملكة.. تحويل “قضية الفتنة” المتعلقة بالأمير حمزة وباسم عوض الله إلى محكمة أمن الدولة
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