حزب العمل الاسلامي: تشكيل حكومة سياسية مؤقتة من الرجالات الوطنية بات ضرورة ملحة أمام هذه التحديات المصيرية
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جرينتش+2 05:34
“التربية” تمنع المدارس الخاصة من حجب المنصات التعليمية عن الطلبة
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