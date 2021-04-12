حزب العمل الاسلامي: تشكيل حكومة سياسية مؤقتة من الرجالات الوطنية بات ضرورة ملحة أمام هذه التحديات المصيرية
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جرينتش+2 11:58
الأردن يتحرى الهلال مساء اليوم، ولا تجمعات وإفطارات رمضانية بالمساجد
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