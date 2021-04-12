اصدار تعليمات خاصة بالحفاظ على حرمة شهر رمضان المبارك

اصدر وزير الداخلية مازن الفراية، تعليمات خاصة بعدم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل.

وتضمنت التعليمات التي جرى تعميمها على جميع محافظي المملكة، عدم السماح بفتح المطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار، واغلاق جميع محلات بيع المشروبات الروحية تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتضمنت اعتماد آلية العمل الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بخصوص عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية خلال الشهر المبارك. ودعت الوزارة، جميع المواطنين والمقيمين على اراضي المملكة إلى عدم المساس بحرمة الشهر الفضيل والالتزام بالآداب العامة وعدم خدش مشاعر الصائمين.

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