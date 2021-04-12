إسعاد يونس.. فنانة واعلامية مصرية لها من اسمها نصيب

إسعاد.. ليس مجرد اسم سُمِّيت به، بل هو حالة صنعتها لأجيال تلو الأجيال، فكان مثال حال لمن كان له نصيب من اسمه، فهي استحقت عن جدارة لقب “صاحبة السعادة”، إنها الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس، التي تحل اليوم الذكرى الـ71 لميلادها.

حصلت على بكالوريوس «معهد الإرشاد السياحي» عام 1972 عملت مذيعة بـ«إذاعة الشرق الأوسط»، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار، وقد عمل والدها صحفيا في «مؤسسة روز اليوسف».

عملت في بداية حياتها مذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط، ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية. قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاحا عالميا غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج «صاحبة السعادة».

تزوجت من الفنان «نبيل الهجرسي»، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني «علاء الخواجة» الذي تزوج فيما بعد من الفنانة الكبيرة شريهان، ولها من الأبناء «نورهان»، و«عمر».

قدمت للسينما والمسرح والدراما، دررًا فنية خلدها التاريخ، وما زالت تحتفظ برونقها وبريقها حتى يومنا هذا، مثل مسلسل بكيزة وزغلول، ومسلسل حكاية ميزو، ومسرحية باللو باللو، ومسرحية التعلب فات، وفيلم خائفة من شئ ما، والمتسول ، وشعبان تحت الصفر، ويارب ولد، والأفوكاتو، وغيرها.

ولم تقتصر إسهاماتها في مجال التمثيل فحسب بل قامت بإنتاج العديد من الأعمال الفنية الهامة مثل: “فيلم زهايمر، سهر الليالي، أدرينالين، أمير البحار، رسائل البحر، وغيرها .

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