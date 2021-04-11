وكم ذا بمصر من المضحكات.. مزور مصري ينتحل صفة ضابط لمدة 32 عاما

توفي، اليوم الأحد، مزور مصري خطير بعد نقله إلي المستشفي على إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حجزه داخل قسم شرطة محافظة الجيزة.

وقالت صحيفة “الوطن” إن المتهم المتوفى احتجز بتهمة التزوير وانتحال شخصية ضابط شرطة لمدة 32 عاما.

وتوفي المتهم بعد شهور قليلة من إلقاء القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات في التهم المنسوبة إليه، فيما صرح مصدر أمني بعدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأن المتهم يعاني من أمراض مزمنة.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض، في يناير/كانون الثاني الماضي، على رجل مسن يبلغ من العمر 65 عاما، انتحل صفة ضابط لمدة 32 عاما، حيث تزوج وترقى وتقاعد ونجح في تكوين ثروة طائلة، ثم اكتشف أمره عن طريق الصدفة.

ووفقا لموقع “الوطن”، فإن المتهم انتحل صفة ضابط عندما كان يبلغ من العمر 33 عاما، وتقدم لخطبة زوجته الحالية بهذه المهنة، وتزوجها باعتباره ضابطا وأنجب 3 أبناء تخرجوا من الجامعة ولَم يكتشف أحد أنه ينتحل صفة ضابط.

وأوضحت تحريات أجهزة الأمن أن المتهم احترف النصب ونجح في تكوين ثروة طائلة واشترى فيلا بمنطقة راقية في الجيزة أقام فيها هو وأسرته.

وكان يحتفل مع أسرته كل فترة بحصوله على ترقية، ويعلق على جدران مسكنه شهادات تقدير وصور له بالملابس العسكرية، وأقامت له أسرته حفلا في أحد المولات بمناسبة بلوغه سن التقاعد قبل 5 سنوات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم خدع الجميع بوظيفته المزيفة، وكان يدير في الخفاء عملية احتيال ونصب واسعة النطاق جنى من ورائها مبالغ مالية كبيرة.

وأشارت إلى أنه “سقط بطريق الصدفة عندما تم ضبط عقود بيع قطع أراضي مزورة بحوزة أحد المتهمين في جرائم النصب، وباستكمال الفحص تم الوصول للمتهم وتبين أنه وراء العديد من جرائم النصب والاحتيال والتزوير”.

وبمداهمة مسكن المتهم عثر على صوره بملابس عسكرية ودولاب مغلق برقم سري يحتوي على كمية كبيرة من العقود والشهادات والمستندات لعمليات بيع وشراء وعقود فيلات وأراضي ومحررات مزورة لشهادات جامعية ودكتوراه كان يقوم ببيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية كبيرة.