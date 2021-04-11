انحفاض طفيف.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 65 وفاة و3340 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 665,735
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وكم ذا بمصر من المضحكات.. مزور مصري ينتحل صفة ضابط لمدة 32 عاما
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