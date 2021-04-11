الرئيس التونسي يزور ضريح جمال عبد الناصر ويكتب: لا زالت عديد مواقفه ومناقبه حاضرة إلى حد هذا اليوم في أذهان الكثيرين
أهم العناوين
جرينتش+2 10:27
هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة جنوب العقبة فجر اليوم الاحد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني