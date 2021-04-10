في رمضان.. السماح بأداء صلاتي المغرب والفجر في المساجد، وتمديد ساعات خدمة التوصيل وعمل المنشآت السياحية

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين،اليوم السبت، عن توجه الحكومة لاعلان اجراءات جديدة تتعلق بالشهر الفضيل ستعلن يوم الاثنين.

وقال دودين لقناه المملكة، اليوم السبت، إن الحكومة ستعلن الإثنين عن قرارات جديدة بخصوص ساعات الحظر وإجراءات التعامل مع كورونا خلال رمضان.

ورجح دودين أن يكون من بين هذه الإجراءات؛ السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيراً على الأقدام، ومن الممكن أن تكون المغرب والفجر.

وحول صلاة التراويح، أشار دودين إلى أن صلاة التراويح ليست من ضمن الصلوات المتوقع عودتها خلال شهر رمضان، أسوةً بكل دول الجوار العربي والإسلامي. مؤكداً بأنه لن يسمح بإقامة مآدب الإفطار في المساجد خلال رمضان.

وتابع: بالنسبة لصلاة العشاء والتراويح تحديدا فإن الناس تذهب إليها بكثافة، لذلك هذا العدد الكثيف والكبير قد يؤدي إلى زيادة بالانتشار”.

وقال ان الاجراءات تتضمن السماح لخدمة التوصيل بالاستمرار بتقديم خدماتها حتى ساعات الفجر، ودراسة ساعات الحظر الجزئي، وإجراءات أخرى حول تمديد عمل المنشآت السياحية حتى الساعة السابعة مساء، وكذلك رفع السعة المقعدية للحافلات والنقل العام الى 75%.

واعلن دودين أن القرار النهائي حول هذه الإجراءات سيصدر بعد غد الإثنين، عقب دراسة المناسب منها للتطبيق.